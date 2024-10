Se ne è andato a 83 anni Raoul Casadei. Il “Re del Liscio” si è spento questa mattina all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trovava ricoverato dallo scorso 3 marzo per Covid.

Casadei si era ammalato a fine febbraio e il 3 marzo in considerazione del fatto che la saturazione dell'ossigeno era risultata un pò bassa, i medici avevano deciso di somministrargli ossigeno attraverso il "casco". Negli ultimi giorni la situazione si era aggravata. "Gli artisti come Raoul non moriranno mai rimarrà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che viaggiano nell'aria e continuano a esistere", ha detto il figlio Mirko.