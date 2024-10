L’annunciato addio era già nell’aria da qualche tempo, poi recentemente il cartello affisso nella vetrina lo ha confermato: PittaRosso, il marchio specializzato nella vendita di calzature, chiude i battenti e lo fa dal 29 settembre, lasciando per ora aperto l’unico megastore sull’ex 131 – Carlo Felice, nei pressi della Corte del Sole, accanto alla Upim.

In questi giorni il punto vendita in quello che era il centro città dedicato allo shopping, ora morente, è stato preso d’assalto dai clienti in cerca dell’ultimo affare, con la merce in saldo su scarpe da tennis e calzature eleganti.

Anche il marchio Feltrinelli (via Roma e via Paoli, sempre a Cagliari), recentemente avevano deciso di chiudere i loro store in terra sarda: segno inequivocabile che le vendite sui siti on line hanno ormai trovato ampio consenso tra i consumatori.