Addio a Piero Sanna, voce del Tenore di Bitti.



SI SPEGNE UNA VOCE GENTILE



Nel mondo delle tradizioni popolari si respira un clima di familiarità.



C’è qualcosa che unisce: al di la del canto, del suono, del ballo.



Quando qualcuno di “noi” se ne va, si frantuma l’attesa di un ritorno per diventare ricordo.



Piero Sanna era una persona gentile, misurata nelle parole, col garbo a portata di canto.



Ha camminato tra i sentieri della cultura popolare seminando i respiri della sua terra.



Il viaggio si conclude, ma la sua voce continua a intonare l’antica poesia.



Gli artisti, in fondo, non muoiono mai.



Giuliano Marongiu



Cagliari 29 gennaio 2014