È morta a Milano Paola Marella, architetto e conduttrice televisiva. Aveva 61 anni. La presentatrice, volto noto di programmi come "Vendo Casa Disperatamente", "Cerco Casa Disperatamente" e “Un sogno in affitto”, lottava da tempo contro il cancro.

Paola Marella aveva affrontato una prima battaglia contro il cancro al seno nel 2011, recentemente aveva scoperto un nuovo peggioramento della sua condizione. "Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla", aveva detto in una intervista a Panorama nel 2021.

IL MESSAGGIO PER PAOLA – A scriverlo sulla pagina social di Paola Marella due collaboratrici: “Abbiamo camminato fianco a fianco per anni, una lunga passeggiata che con il tempo si è trasformata in molto di più: un meraviglioso viaggio tra amiche. Sei arrivata da noi con le idee chiare e anche se il mondo digitale non era il tuo mondo, sentivi comunque l’esigenza di parlare con le persone, di raccontare le tue passioni. E sei riuscita a farlo con naturalezza e professionalità ma anche con quella familiarità e ironia che ci mancheranno immensamente. Collaborare con te, Paola, non è mai stato solo lavoro: abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni. Abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e trovato conforto nei momenti difficili. E anche in questi, il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato. Hai vissuto la vita con una leggerezza che non è mai stata superficialità, ma una forza tranquilla, quella di trovare il bello anche nelle giornate più grigie. Anche i social sono stati per te un luogo di leggerezza, mai un palcoscenico per costruirti un’immagine finta o per rincorrere consensi facili. Piuttosto, uno spazio dove ti sei sempre espressa liberamente, dove hai condiviso le tue passioni, raccontato con grazia e discrezione la tua vita privata, il tuo grande amore per la tua bellissima famiglia. E la cosa più bella è stata vedere come la tua community avesse percepito tutto questo. Qui si respirava un affetto sincero. Ti ammiravano per la tua innata eleganza e per quel sorriso allegro con cui riuscivi a trasmettere il buon umore ad ogni “buongiorno”. Ci hai chiesto di non essere drammatiche, e non lo saremo. Ma lasciaci dire quanto ti abbiamo ammirata in questi anni e quanto la tua determinazione e la tua forza rimarranno un esempio per noi e per tutti quelli che ti hanno vista attraversare anche questa tempesta come solo tu avresti potuto fare. Il nostro abbraccio più grande ora va a Domenico e Nicola e a tutta la tua splendida famiglia. Noi continueremo a passeggiare e tu continuerai ad essere al nostro fianco. Ti vogliamo bene Paola, splendida Donna.Le tue ragazze social Claudia e Azzurra.”