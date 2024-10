È morta all’età di 102 anni Iris Apfel, icona della moda newyorkese senza età.

L’annuncio del suo decesso è stato dato dal suo ufficiale account Instagram, con una foto che la ritrae con un maestoso abito dorato.

Una lunghissima vita vissuta con la filosofia del divertimento e della leggerezza quella della Apfel, lanciando tendenze, reinventandosi continuamente ed esplorando la moda a 360 gradi, con l’obiettivo di far capire che non c’è età che tenga per diventare icone, tanto che era soprannominata l’“adolescente più attempata del mondo”.

La modella e designer, alla veneranda età di 100 anni, aveva realizzato una collezione che è andata sold out in poche ore; è stata inoltre giornalista di moda, stilista, disegnatrice di tessuti e modella.

L’ultimo post pubblicato sui social da Iris risale ad appena 2 giorni fa, per celebrare i suoi 102 anni e mezzo di vita.