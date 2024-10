E' morto a 79 anni Cesare Poli, uno dei protagonisti dello storico Scudetto del Cagliari nel 1970. Poli, di ruolo mediano, arrivò dall'Inter e in rossoblù militò per due stagioni, partecipando alla vittoriosa annata del tricolore.

Così sui social lo ricorda la società sarda: "È scomparso Cesare Poli, indimenticato protagonista dello storico Scudetto del ‘70. L’eclettismo era il suo punto di forza. Poteva giostrare con eguale rendimento da terzino, mediano, o difensore puro. Faceva valere la grinta e la capacità di corsa, rimasta immutata dai tempi giovanili".

"Per il suo dinamismo e la sua duttilità era uno dei preferiti di tutti gli allenatori succedutisi sulla panchina del Cagliari, che sapevano di poter contare su di lui in ogni occasione. Ciao Cece, per sempre cuore rossoblù", conclude.

Foto Cagliari Calcio