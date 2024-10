Lutto nel mondo del giornalismo e dell’editoria. Si è spento infatti, all’età di 85 anni, il celebre giornalista e scrittore Cesare Corda.

Una carriera di tutto rispetto quella di Corda, ex inviato di Videolina e giornalista di Fininvest, che esordì nel 1975. Fu tra i fondatori del primo telegiornale sardo, inviato e poi corrispondente dalla Sardegna del TG4 e TG5, Studio Aperto e di Italia 1 Sport e sono state tante le trasmissioni di successo che condusse.

Durante la sua collaborazione con Canale 5 TVTV, venne inviato in Sudan per cercare dei guerriglieri che avevano rapito due tecnici italiani, riuscendo a intervistare il capo dei ribelli e realizzando il primo scoop ripreso dalla stampa mondiale. Rimandato in Africa, riuscì a entrare clandestinamente in Etiopia, raggiungendo la prigione dei nuovi sequestrati e tornando in Italia con la loro preziosa intervista.

All'età di 70 anni gli venne diagnosticato il Parkinson e della sua battaglia contro questa malattia parlò in modo molto approfondito e in chiave ottimistica sul libro "Benvenuto Mr. Parkinson. Così ho zittito il mostro".