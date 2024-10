Amore, filosofia, arte, colori e musica saranno protagonisti venerdì 23 settembre ad Alghero durante la presentazione de “I Colori di Eros” di Michele Pinna.

Un libro che propone un viaggio autobiografico nel quale le sfumature cromatiche diventano il veicolo naturale per ricordare momenti intensi della vita, come nella Recherche proustiana lo erano stati in qualche modo gli odori.

A partire dalle 18.30, nella sala dell’Hotel Domominore, in località Arenosu 1, poco distante dal bivio dell’aeroporto di Fertilia, lo scrittore e filosofo bonese ripercorrerà questo viaggio in un dialogo aperto con Marco Balbina e Daniela Masia Urgu.

C’è tutta una vita da scoprire all’interno dell’agile volume. Una vita che si intreccia con le tante esistenze incontrate fin dall’infanzia, vissuta nel borgo natio sui monti del Goceano. Si parte dal nero degli abiti delle vedove di paese fino a incontrare i primi colori brillanti della vita, la sessualità, la scoperta dei sentimenti e la vita coniugale.

Insomma, siamo di fronte a una ricerca filosofica dove non manca davvero niente, c’è il tema amaro dell’emigrazione, l’esperienza dell’insegnamento come professore di liceo, la ricerca del bello e del buono. Tutto parte da Platone: Eros non è un dio ma un demone, e per questo è sempre insaziabile e incostante.

Immagini profonde e intense come i colori e le tele dell’artista Maria Sulas, le cui opere potranno essere ammirate dai presenti e le forti note identitarie di Carla Denule, che arricchiranno di emozioni quest’appuntamento che regala notevoli spunti di riflessione al servizio della vita quotidiana.