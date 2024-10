Approfittando di un momento di confusione ha accompagnato il figlio all'asilo nido esibendo il green pass di un'altra persona. È successo oggi a Mestre, nell'ora in cui tutti i genitori portano i bimbi prima di andare al lavoro.

La donna, originaria della Moldavia, è stata denunciata per sostituzione di persona. L'ausiliaria preposta al controllo dei pass, in un primo momento non si è resa conto che la le aveva presentato il documento di un altro genitore, peraltro di sesso maschile.

Alcuni minuti dopo, una volta realizzato quanto successo, ha riferito quanto accaduto alla dirigente scolastica, che a sua volta ha contattato la polizia municipale.

Gli agenti hanno ricostruito l'intera vicenda, senza tuttavia riuscire ad accertare se il pass le sia stato ceduto consapevolmente da un altro genitore o se sia stato oggetto di furto.