Dopo aver tentato di uccidere la madre si è gettato dal balcone. E' successo a Gallarate, dove un uomo di 68 anni, pensionato, ha perso la vita dopo aver accoltellato, ferendola quasi a morte, la madre 92enne.

Questa mattina il 68enne si è gettato dal sesto piano della palazzina in cui viveva. L'allarme è stato lanciato dai residenti di via Pegoraro, che dopo aver udito il tonfo hanno scoperto il cadavere di Mario Ranza, inerme sul selciato.

I carabinieri intervenuti sono poi entrati in casa, dove hanno trovato la donna gravemente ferita. L'anziana è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Indagini in corso per ricostruire cosa abbia spinto l'uomo a tentare di uccidere la mamma per poi togliersi la vita.