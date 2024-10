Nella serata di ieri, i Carabinieri di Cologno Monzese hanno arrestato in flagranza di reato, per tentato omicidio, un 68enne, il quale all'interno dell'abitazione in via Marche a Cologno Monzese, ha colpito la sorella convivente 70enne, con almeno sei coltellate alla schiena.

La donna, trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano, è attualmente ricoverata, in codice arancione, non in pericolo di vita.

Nel corso del sopralluogo sono stati sequestrati un coltello a serramanico e tre coltelli da cucina compatibili con le ferite inferte. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Monza.