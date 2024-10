I Carabinieri di Montecatini Terme hanno arrestato un 31enne marocchino con l’accusa di aver abusato di una 33enne.

I due, secondo quanto riporta TgCom 24, si erano conosciuti sui social e hanno deciso di incontrarsi. Dopo aver consumato assieme stupefacenti, alla donna sarebbe stato impedito di andarsene e a quel punto sarebbero cominciati gli abusi.

Il giorno dopo l’uomo, con un complice italiano 35enne, avrebbe cercato di estorcere denaro alla vittima, che è riuscita a fuggire e a denunciare l’accaduto.

Secondo gli inquirenti, sempre come riporta TgCom 24, la 33enne sarebbe stata accompagnata a prelevare soldi come corrispettivo della droga consumata e durante il tragitto lei è riuscita a scappare recandosi in un bar per chiedere aiuto. I militari sono riusciti a rintracciare l’abitazione del 31enne in cui sono stati trovati affetti personali della donna.

L’uomo è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti, oltre che di tentata estorsione assieme al complice.