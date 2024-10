Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 5 del mattino nel centro storico del comune di Sassari, per l'incendio di un'abitazione.

Le fiamme hanno distrutto completamente un appartamento sito al piano terra e danneggiato in maniera importante il solaio in legno dell'abitazione, che è stata interdetta ai due occupanti i quali non hanno riportato danni, ma solo un forte spavento.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.