I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alla mezzanotte per un incendio di un abitazione in località “Sa Jaga Brusciada”, nei pressi di Porto Rotondo.

Due squadre del 115 hanno lavorato intensamente per avere la meglio sulle fiamme che hanno avvolto interamente l’abitazione. Ingenti i danni alla struttura e al tetto in legno, diverse le zone che hanno ceduto per l’intenso calore.

La struttura è stata dichiarata inagibile. Non si segnalano feriti, al momento del rogo all’interno dello stabile non vi era nessuno. Sulle cause sono in corso gli accertamenti. Presenti anche i Carabinieri di Porto Rotondo.