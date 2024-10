Sarà un evento in grande stile quello promosso dall’amministrazione del Comune di Pattada in collaborazione con la Pro Loco Lerron, i commercianti e le associazioni per promuovere i prodotti della tradizione enogastronomica e dell’artigianato locale .

Abbuconìzos e Binu, che si terrà a partire dalle ore 20 di sabato 23 aprile, è un percorso culturale prima che gastronomico, un viaggio alla scoperta degli antichi sapori e mestieri del paese sorto all’ombra del Monte Lerno che tra le cantine, i vicoli del centro storico e le botteghe dei fabbri ferrai conserva un’anima antica e suggestiva tutta da svelare.

Nella mappa che verrà distribuita per l'occasione i visitatori troveranno le indicazioni per raggiungere i locali, le botteghe, le mostre e le esposizioni facenti parte del percorso e allestite per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Una volta acquistato il calice valido come “pass”, gli avventori potranno gustare all’interno di questi spazi i piatti tipici della cucina pattadese accompagnati da un buon bicchiere di vino e immersi nelle evocative atmosfere di un paese dal carattere marcatamente agropastorale.

I balli del Gruppo Folk San Salvatore e le voci dei cori polifonici e delle formazioni di canto a tenore faranno da colonna sonora alla serata di festa tra le coreografiche esibizioni dei costumi tradizionali e la profondità dei canti più celebri della tradizione popolare e religiosa isolana.