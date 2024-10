Un’auto ha preso fuoco, questo pomeriggio intorno alle 19, sulla Statale 131 Dcn nei pressi dello svincolo Sud per Abbasanta.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e a domare le fiamme che nel frattempo si erano sviluppate in un secondo incendio che ha interessato alcuni metri quadri di terreno adiacente la statale, alimentato dalla vegetazione circostante.

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma si sono registrati forti disagi per il traffico, rimasto bloccato per circa un’ora. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.