A pochi giorni dallo schiaffo in diretta a Chris Rock sul palcoscenico degli Oscar, per Will Smith arriva un conto molto salato. Il pentimento e le dimissione dall’Academy non sono bastati e l'attore rischia conseguenze molto pesanti dal punto di vista lavorativo.

Alcuni dei suoi più importanti progetti cinematografici infatti potrebbero tramontare sul nascere. Secondo 'Variety', Netflix avrebbe congelato il suo thriller 'Fast and Loose', mentre Apple+ non ha fornito dettagli sulla pellicola 'Emancipation'. Inoltre Sony avrebbe messo in standby la pellicola d'azione 'Bad Boys 4', che era in "fase di sviluppo attivo" prima della notte degli Oscar.



Le dimissioni dell’attore dall’Academy comportano l'impossibilità di votare per i prossimi Oscar anche se Smith potrà essere di nuovo candidato.