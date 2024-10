Funzionario di un’Associazione agricola, classe 1974, è sposato e padre di due bambini. Queste amministrative lo hanno riconfermato alla guida del paese per il prossimo quinquennio amministrativo con 2585 voti (84,89%). “In questi anni abbiamo fatto in modo che il nostro paese si riappropriasse del posto che merita e andremo avanti su questa strada” aveva dichiarato Massimo Pinna in un’intervista rilasciata a Sardegna Live durante la campagna elettorale.

Al suo fianco la stessa lista che lo ha già visto vincitore l’11 giugno 2017, Insieme si cambia con i candidati consiglieri: Marco Caria, Giuliano Orrù, Roberta Pisano, Giuliano Pistis, Alex Podda, Daniela Podda, Gabriele Putzolu, Michela Secci, Manuela Schirru, Angelo Sciola, Patrizia Soldovilla, Federica Sonedda, Faustino Tuveri, Stefania Valdes, Francesco Vinci, Francesca Zorco. “Siamo un gruppo di 8 uomini e 8 donne più il sottoscritto, ci sono anche diversi giovani che hanno scelto di mettersi la servizio del paese. Ognuno di loro è portatore di competenze e di professionalità, nonché di esperienze anche nel sociale e nel mondo imprenditoriale” aveva affermato.

Lo sfidante era Efisio Pisano 71 anni, medico veterinario in pensione, sposato e padre di sei figli che capeggiava la lista Liberi per Villasor e ha ottenuto 460 voti (15,11%).

Nel giugno del 2017 Massimo Pinna aveva ottenuto il 52,68% dei voti. Gli altri candidati erano: Podda Gloria della Lista “Liberamente” che ha avuto la preferenza del 27,91% dei votanti, Sangermano Concetta con la Lista “Villasor Bene Comune” ha ottenuto il 13,45% dei voti e Scano Mauro con “Sardegna20Venti” che invece ha avuto il 5,96% dei voti.

Elettori: 6.018. Votanti: 3.175 (52,76%) Schede nulle: 98 Schede bianche: 32 Schede contestate: 0