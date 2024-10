Sarà una grande festa per oltre 700 ragazzi che abitano nel cuore della Sardegna e che dal 10 al 12 novembre si ritroveranno a Tonara per la 3° Edizione del Movie Days on Tour, la Rassegna cinematografica rivolta agli studenti di tutta Italia e targata Giffoni Film Festival, durante la quale vengono proposte proiezioni, dibattiti e giochi sul mondo del cinema.

I giovani che parteciperanno all’iniziativa promossa dal Bim Taloro, che ha sottoscritto un protocollo d’intesa, durante il Festival Giffoni 2015, con l’Ente Autonomo Giffoni Exeperience, Giffoni Media Service, l'Impresa Sociale Nuovi Scenari, il Comune di Tonara e il sostegno dell’Enel, frequentano le Scuole Elementari e Medie nei paesi che fanno capo al Consorzio presieduto da Giovanna Busia.

Il GiffoniFF Tonara Experience 2015” si svolgerà presso il Cineteatro di Tonara, che si candida ad essere la capitale che promuove la cultura del cinema di qualità e nel segno di un intrattenimento che coinvolge e incide nei valori della socialità.

<<Credo fermamente nell’importanza di questa iniziativa che mette insieme i giovani delle nostre comunità e che nasce con un accordo di partenariato capace di creare nel territorio un “polo culturale regionale” dedicato al cinema per ragazzi>> spiega Giovanna Busia. <<In quest’ottica quello di novembre sarà un evento caratterizzato da proiezioni, dibattiti, incontri con ospiti d’eccezione e laboratori multimediali, rivolto a tutti gli studenti del territorio ma anche alle loro famiglie>>.

Sono importanti i numeri registrati nel corso delle due edizioni precedenti del Movie Days on Tour, che ha calamitato a Tonara oltre 3.000 presenze provenienti dai 13 Comuni dell’Area Bim. <<La cooperazione che da anni portiamo avanti con gli amministratori del Consorzio Bim Taloro e gli amici di Nuovi Scenari - dice Claudio Gubitosi direttore del Giffoni Film Festival - è per me motivo di grande orgoglio. Insieme abbiamo ideato e costruito un eccezionale percorso formativo che, anno dopo anno, cresce sempre di più. La professionalità, la competenza e l'impegno costante di questi partners e di tutti gli enti coinvolti sono evidenti e apprezzabili soprattutto attraverso la qualità dei giurati coinvolti che ogni anno ospitiamo al Festival>>.

Grande entusiasmo per il progetto è stato espresso anche da Renato Giardina, responsabile Enel produzione idroelettrica della Sardegna. <<Da sempre Enel è impegnata al sostegno e alla valorizzazione del territorio. I giovani sono l’energia del futuro, la cultura e la conoscenza sono gli strumenti per renderlo sostenibile. Siamo quindi particolarmente felici di partecipare a questa iniziativa con un impegno diretto e fattivo>>.