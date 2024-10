Ti cheria deo puru ammentare

chin pagas rigas pienas de tristura

ma su chi toccadu nos'est po natura

lu devimus chin dolore azzettare

andadu ti che ses o creatura

chene niunu mancu avvisare

ma como chi postu t'ana in altura

ponelos tottu cantos a ballare



Itte crudele as tentu su destinu

cantu as suffridu ischis solamente

o gioiosu in vida ballerinu



Sighi a ballare in cue frequente

como chi ses a fiancu a su divinu

resta comente in vida sorridente

R.I.P. LIVIO

Carlo Crisponi