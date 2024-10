Si terranno questo pomeriggio alle 15 nella parrocchia di Tiana, paese di origine della madre Josetta, i funerali di Paola Mereu, la ragazza di 29 anni, morta mercoledì scorso nella 131 dcn all'altezza di Sedilo nell'incidente stradale provocato da un cavallo.

Mentre i carabinieri di Oristano stanno cercando di identificare il proprietario dell'animale rimasto ucciso nell'impatto, più che sull'inchiesta giudiziaria amici e parenti della vittima combattono con il dolore di una tragedia che ha sconvolto anche Austis, dove è nato il padre della giovane, Francesco Mereu che guidava l'auto e niente ha potuto per evitare l'impatto con il cavallo che sbucato dal buio improvvisamente si è parato davanti alla sua Fiat Stilo. Grande impressione la vicenda ha destato anche a Nuoro dove risiede la famiglia Mereu: ieri per tutto il giorno la camera mortuaria del San Francesco è stata meta di un lungo pellegrinaggio che sicuramente si ripeterà alle 13 quando la salma di Paola Mereu partirà per Tiana.