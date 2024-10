Il calendario è qualcosa che ci accompagna durante tutto l’anno, che pianifica i nostri incontri che organizza le nostre giornate, il nostro lavoro, ci ricorda le varie ricorrenze, le nostre gioie, i nostri dolori.

Il calendario è un amico crudele ci rammenta il peso del tempo che passa ma allo stesso tempo ci permette di guardare al futuro coltivando la speranza nei tempi migliori.

Quest’anno il calendario è improntato sull’ambiente, sull’ esaltazione degli elementi naturali attraverso le immagini, sapientemente curate dal giovane amico Marco Paba che, come me ha deciso consapevolmente di vivere e operare in questo meraviglioso territorio a cui, pur maturando una profonda conoscenza del mondo, si sentono profondamente radicati.

Questo lavoro vuole tentare di rappresentare al resto del mondo le meraviglie nascoste in quest’angolo mediterraneo.

Costantino Floris

Ogni anno che mi occupo del calendario con un po’ di malinconia mi vengono in mente i versi di un poeta che ha cantato e descritto la montagna del Gennargentu:

A su calendariu

Onzi die unu fozittu

nde distacco dae te,

donzi die dae me

mancan sas oras bramadas

e che fozas distaccadas

a sos bentos de sos nies,

gai sind’andan sas dies

pro sas cales so apittu.

Misuro cun tue s’annu

chi novellu est cumenzadu

in su cale hapo signadu

tantas festas, tantas cosas;

ma sas dies dolorosas

no isco cale den essere.

Deo filo ma pro tessere

sutta sutta b’est s’affannu.

Fozos de su calendariu

a unu a unu ruides;

onzi die mi attides

un’isperu e unu dolu

unu cantu e unu olu,

unu pesu una fatiga,

un’ispina e un’ispiga

pro su meu viver variu

Fozos de su calendariu.

Antioco Casula Montanaru

