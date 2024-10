La 30ª Sagra del Riso a Simaxis si prepara a colorare le vie del centro storico con un weekend ricco di tradizione, musica e sapori autentici. L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro loco, in collaborazione con il Comune e il Distretto Rurale “Giudicato di Arborea”, grazie al sostegno della Regione Sardegna, si terrà il 12 e 13 ottobre e promette di coinvolgere i visitatori in un'esperienza unica alla scoperta del riso, il prodotto simbolo del territorio.

“Si tratta dell’unica manifestazione dedicata interamente al settore risicolo di tutta la Sardegna, essendo in Provincia di Oristano la concentrazione prevalente della produzione”, spiegano gli organizzatori. Bontà e genuinità sono le parole d’ordine che caratterizzano le due ricche giornate di iniziative.

Sabato 12 ottobre: Un mix di cultura e divertimento

La manifestazione prenderà il via sabato 12 ottobre alle ore 10:30 con un convegno curato dalla Coldiretti, un'importante occasione per discutere e riflettere sul valore della filiera agricola e del riso nella cultura locale. Il centro storico si animerà con gli stand espositivi che apriranno alle ore 18:00, offrendo la possibilità di degustare una vasta selezione di piatti a base di riso, cucinati secondo le ricette tradizionali. Il riso cucinato durante la 30^ Sagra è offerto dall'azienda “Riso Daga” di Simaxis.

La serata proseguirà all’insegna del divertimento con l’atteso concerto di Patrick & The Crazy Slivers alle ore 21:30, un gruppo che saprà regalare momenti di grande energia. Per concludere la prima giornata in grande stile, DJ Dario Sarais sarà protagonista dalle 23:30, trasformando la piazza in una vera e propria pista da ballo, con un mix di musica capace di far divertire grandi e piccini.

Domenica 13 ottobre: Tradizione e folklore in scena

Domenica 13 ottobre sarà una giornata ricca di eventi che celebreranno la tradizione equestre e il folklore sardo. Gli stand espositivi riapriranno alle ore 10:00, mentre alle 12:00 inizieranno nuovamente le degustazioni, per un pranzo all’insegna del riso e delle sue infinite declinazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, l’ASD Ippica Giara Oristanese presenterà una suggestiva sfilata di cavallini, accompagnati dal gruppo dei mini tamburini e trombettieri della Pro loco di Oristano. Un evento imperdibile che riporterà i visitatori indietro nel tempo, celebrando l’importanza del cavallo nella cultura locale.

Alle ore 16:00, spazio all'intrattenimento con Maurizio Sellero e il Gruppo Folk San Simaco di Simaxis, che riempiranno il centro storico con musica e danze tradizionali, regalando un momento di connessione con le radici più autentiche della Sardegna. La serata musicale continuerà alle 18:00 con il gruppo ‘A Bratzos Tentos” guidato da Massimo Pitzalis, che proporrà una selezione di brani della tradizione sarda, tra canti e balli popolari.

Per chiudere la giornata in bellezza, dalle ore 19:00 si potrà nuovamente partecipare alle degustazioni, un’ultima occasione per assaporare le delizie preparate con passione ed estrema accuratezza.

La 30ª Sagra del Riso sarà quindi un weekend di festa per grandi e piccoli, dove la tradizione, il buon cibo e la musica si fonderanno in un’atmosfera unica, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Pro loco, www.prolocosimaxis.it, della Sagra www.sagradelriso.it e restare aggiornati seguendo la pagina Facebook della Sagra: @SagraDelRiso 

LA RICETTA DEL RISOTTO ALLA SIMAXESE

INGREDIENTI PER 5 PERSONE

riso Carnaroli : ½ kg

olio extra vergine di oliva: Q.B.

cipolle tritate: una

polpa suina invinata: ½ Kg

passata di pomodoro: 100 g

vino bianco: 250 cc

pecorino grattugiato: 5 cucchiai

PROCEDIMENTO

In una casseruola capiente versare l’olio extravergine di oliva e fare scaldare. Far rosolare la cipolla e la polpa di maiale tagliata a piccoli tocchetti; aggiungere il riso e farlo tostare per pochi minuti; aggiungere la passata di pomodoro e far assorbire. Bagnare con il vino bianco e fare evaporare; versare il brodo di carne caldo fino a cottura ultimata. Infine, mantecare con il pecorino grattugiato e servire ben caldo.