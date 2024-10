In classe c'è troppo freddo e una bimba di quinta elementare si sente male e va in ipotermia. E' accaduto a Palermo, alla scuola Emanuela Loi, nel quartiere Passo di Rigano, dove i riscaldamenti sono spenti per un guasto mai riparato. La piccola ha cominciato a tremare e quando i sanitari del 118 sono arrivati l'hanno trovata in ipotermia.

“La preside aveva segnalato il problema dell’impianto di riscaldamento inutilizzabile ripetutamente e, addirittura, nemmeno i solleciti da parte della prefettura hanno consentito la risoluzione del problema", afferma il segretario della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino.

Cirino ha poi espresso vicinanza alla dirigente scolastica Rosaria Corona, alla piccola studentessa e a tutti gli studenti e dirigenti scolastici "che spesso si sentono soli e abbandonati in trincea a combattere contro le inefficienze delle strutture edilizie scolastiche".