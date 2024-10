Allarme rifiuti a Solanas, nella zona di Santa Barbara, dove i residenti denunciano una situazione paradossale: cumuli di sacchetti lasciati al sole con l’odore nauseabondo irrespirabile.

Le foto purtroppo mostrano ciò che da alcuni giorni accade in quell’area, senza che chi di dovere intervenga: “Per quanto tempo ancora dobbiamo sopportare questo disagio – dicono stizziti i residenti – paghiamo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti ma a noi pare che qualcosa non funzioni”.

In realtà, occorre precisare e aggiungere che lo scempio è anche compiuto dai soliti incivili di turno disinteressati dalla differenziata o da chi, volutamente, abbandona ogni genere di immondizia a sfregio dell’ambiente. Sta di fatto che il Comune, per competenza, dovrebbe intervenire al più presto – sottolineano i cittadini.