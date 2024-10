Dal 29 al 31 agosto si terrà a Pula la seconda edizione di "Pula Letteraria", un Festival culturale che, nello spazio di tre giorni, vuole ripetersi e superarsi nell'obiettivo, già centrato bene lo scorso anno, di tracciare e regalare un nuovo indirizzo, un sentiero di conoscenza e scoperta che possa abbattere le barriere di qualsiasi natura ed essere percorso da chiunque, a prescindere dalle abilità personali, portando così lo spettatore oltre ogni confine. Durante le tre giornate del Festival - voluto dalla Fondazione Pula Cultura diffusa in collaborazione con il Comune - saranno presenti autori di libri, artisti, istituzioni e associazioni.

La manifestazione si presenta quest'anno con un ricco programma, che sarà itinerante sia per i vari punti di incontro di Pula che nel sito di Nora, e spazia dalla narrativa alla saggistica, dalla poesia alla grafica, garantendo momenti di riflessione, scoperta e intrattenimento. Torna per il secondo anno a condurre magistralmente il Festival Dario Vergassola, che si era già affermato vero mattatore delle serate dello scorso anno. Ad aprire la manifestazione a Nora due nomi di tutto rispetto come Giuseppe Cruciani, che porterà il suo controverso "Via Crux" libro nel quale esplora con audacia il tema dell'egoismo come motore del progresso e della società; e Cecilia Sala con "L'incendio" un reportage tra Iran, Ucraina e Afghanistan.

All'ex Pretura Regia di Pula saranno ospiti Elisa Pila, Collettivo Elias Madreu, Mario Fadda e Umberto Oppus, e l'amatissima Elvira Serra che porta "L'Altra. Storia di un'amante" romanzo che affronta il tema dell'infedeltà e delle relazioni clandestine e di tutto ciò che porta questo nella vita delle persone, nelle loro riflessioni e nel loro stare appesi ai sentimenti, ma oltre i confini definiti dai contratti stabiliti dentro le relazioni umane. Il 30 agosto a Nora spazio ai racconti di illustri personaggi come Oscar Farinetti, con il suo libro "Dieci mosse per affrontare il futuro", e Pif. Quest'ultimo incanterà il pubblico con la sua ultima fatica, il romanzo "La disperata ricerca d'amore per un povero idiota". Già il titolo promette grandi dibattiti.

A casa Amat a Pula invece potete trovare: Paolo Roversi, Piergiorgio Pulixi e Roberto Pili. Il 31 agosto Dario Vergassola presenta a Nora "Liguria, terra di mugugni e di bellezza", una guida per la sopravvivenza divertente e ricca di dritte imperdibili per tutti i forestieri che vogliano visitare l'affascinante Liguria. A seguire Andrea Vitali e Sara Bilotti. Mentre Vanessa Roggeri, Lorenza Gentile e Lorenzo Scano accoglieranno il loro pubblico all'ex Pretura Regia di Pula.