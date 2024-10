Questa mattina, nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Orune, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno partecipato alla messa commemorativa della scomparsa del Maresciallo Paolo Francesco Corbeddu, già addetto alla Stazione Carabinieri di Orune, deceduto in servizio nel 2012.

Il parroco don Andrea Biancu, in presenza dei militari del Comando Provinciale di Nuoro, della Compagnia di Bitti, della Stazione di Orune e di alcuni cittadini della comunità orunese, ha tenuto una cerimonia che si è poi conclusa con una benedizione presso il monumento funerario installato a memoria del compianto Sottufficiale nell’agro di Orune, in località Senorche.

Corbeddu, nato il 24 marzo 1954 a Nuoro, nella notte del 21 agosto 2012 si trovava in servizio per un’attività di controllo lungo la Statale 389 in località “Bivio Galile”, quando un’Audi A5, non rispettando l’alt dei carabinieri, lo ha travolto uccidendolo. L’auto ha poi proseguito la corsa dileguandosi.