Orotelli è pronto a diventare il fulcro delle celebrazioni estive il prossimo 13 agosto, in occasione della 23ª edizione della Rassegna di Maschere Tradizionali e della Sagra del Vitello Arrosto. L'evento, che unisce tradizione, cultura e sapori locali, è organizzato dall'Associazione maschere etniche "Thurpos", dall’Associazione Turistica Pro loco e dal Comitato San Giovanni Battista 2024, con il patrocinio del Comune, ed è destinato ad attirare turisti e visitatori da ogni parte della Sardegna e non solo.

Riconosciuto come uno dei Borghi Autentici d’Italia, Orotelli vanta una storia e una cultura profondamente radicate nelle tradizioni barbaricine. La rassegna delle maschere tradizionali rappresenta un'opportunità unica per immergersi nelle atmosfere del carnevale dell'Isola, noto per la sua intensità e per il suo profondo legame con i rituali arcaici.

A Orotelli vive la tradizione di Sos Thurpos, uomini-animali ciechi. Sono loro che agitano il carnevale di questo accogliente centro, tra riti propiziatori legati alla necessità dell’uomo di ricercare un aiuto dalle divinità nelle difficoltà del quotidiano.

Sos Thurpos de Oroteddi hanno il viso dipinto di nero con la fuliggine del sughero, indossano lunghi cappotti in orbace e portano a tracolla una cinta spessa in pelle con i campanacci, il cui tintinnio rappresenta le pratiche rituali per scacciare ciò che di maligno potrebbe ostacolare la buona riuscita del raccolto.

Sono diverse le scene da loro rappresentate. Alcuni procedono appaiati, a coppie, come un giogo di buoi legati in vita con una fune tenuta da un terzo Thurpu che li guida pungolandoli e cercando di tenerli mansueti. Altri, interpretando la parte di maniscalchi, si fermano a ferrare un Thurpu-bue mettendo in scena un momento del lavoro e della vita quotidiana dei contadini. C’è anche chi mima la semina del grano nei campi o chi, impersonando i buoi, scalcia per imporre la propria forza animale sul contadino.

Ma Orotelli non è solo tradizione carnevalesca. La Sagra del Vitello Arrosto, organizzata dal Comitato San Giovanni Battista 2024, offrirà ai visitatori l’opportunità di assaporare uno dei piatti più rappresentativi della cucina sarda. L'aroma della carne cotta lentamente riempirà le vie del paese, creando un'atmosfera conviviale e festosa.

La giornata di martedì 13 agosto è un’occasione imperdibile per scoprire le bellezze di Orotelli: i visitatori potranno passeggiare tra le stradine del centro storico, ammirando le antiche case in pietra e scoprendo i segreti di un territorio che ha molto da offrire in termini di cultura, tradizioni e natura incontaminata. La serata terminerà con il concerto del gruppo "Zenias”.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

l 13 agosto, dalle ore 10:00 e per tutto il giorno in Via San Lussorio l’esposizione e vendita di prodotti tipici, artigianato e manifatture a cura dell’Associazione Turistica Pro loco di Orotelli.

Alle ore 10:00 verrà allestita la postazione per la sagra del vitello arrosto presso piazza San Giovanni Battista.

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso Casa Cambosu, la mostra fotografica “Sos Thurpos e Orotelli” a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli e dell’Associazione Maschere Etniche Thurpos Orotelli;

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 previste visite guidate presso la chiesa, il cortile e il campanile San Giovanni Battista a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli in collaborazione con la Fondazione Sardegna Isola del Romanico;

Alle ore 19:30 il piatto forte della giornata con la Sfilata delle Maschere tradizionali della Sardegna. Parteciperanno il gruppo Thurpeddos Pro loco Orotelli, l’associazione Maschere Etniche Thurpos Orotelli, l’associazione Tumbarinos di Gavoi, l’associazione Karrasecare Osinku Gruppo S’Attitidu Osincu, Mamuthones e Issohadores Associazione Pro Loco Mamoiada e l'Associazione Culturale Mamutzones de Samugheo.

La sfilata partirà da piazza San Giovanni Battista, percorrerà via San Giovanni, via Mannu, via Umberto, via Santa Rughe, piazza Su Palu, corso Vittorio Emanuele, via San Lussorio, piazza San Giovanni Battista.

Alle ore 21:00 la sagra del vitello arrosto in piazza San Giovanni Battista e alle ore 22:30 il concerto del gruppo musicale “Zenias” in piazza San Giovanni Battista a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli. Al termine del concerto, seguirà il Dj set.

Inoltre, in occasione del Carnevale estivo, sarà possibile continuare a sostenere gli allevatori messi in ginocchio a causa del terribile incendio scoppiato lo scorso 21 luglio. La Pro loco ha infatti avviato una raccolta fondi attivando un conto corrente per chi volesse offrire il proprio aiuto da lontano, ma chi presenzierà all'evento del 13 agosto potrà farlo in una teca che sarà allestita appositamente in cui gli organizzatori raccoglieranno i fondi.

COME DONARE: COORDINATE IBAN: IT86K0101586830000070872420;

PRESSO BANCO DI SARDEGNA-ORANI. INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE PRO LOCO OROTELLI. CAUSALE: PRO TERRA 'E ORO (INCENDIO DEL 21 LUGLIO 2024).

"La donazione sarà anonima e a discrezione del donatore - spiega la Pro loco. -Il ricavato verrà utilizzato per acquistare ciò che è necessario agli allevatori per il risanamento dei danni subiti. Il conteggio della somma ricavata, che avverrà in presenza di testimoni esterni alla Pro Loco, sarà accompagnato da verbalizzazione e reso pubblico insieme al resoconto delle spese sostenute".