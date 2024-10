Sono sei i candidati sindaco a Oristano, dove la Commissione elettorale circondariale ha concluso l'esame delle liste presentate entro la scadenza di sabato scorso per le comunali del prossimo 11 giugno. Delle ventidue liste depositate, due sono state respinte.

Non sono state ammesse quella di "Meris - Malu Entu" dell'indipendentista Doddore Meloni, finito in carcere nei giorni scorsi, che proponeva come sindaco l'avvocato Cristina Puddu, legale dello stesso Meloni, perche' non ha raggiunto il numero minimo di firme, e "Vogliamo tutti ricchi", con candidato sindaco il commerciante Antonio Pirastu, per documentazione incompleta.

Alle 16.30 a Palazzo degli Scolopi, nell'aula consiliare del Comune, la commissione sorteggera' i candidati sindaco e le liste per la posizione nella scheda elettorale. Stamattina, invece, e' previsto il sorteggio per le amministrative negli altri 16 Comuni dell'Oristanese chiamati alle urne.

In tutta la Sardegna si votera' in 65 centri dei 66 che avrebbero potuto scegliere i propri amministratori: il Comune di Austis, dove non sono state presentate liste, sarà gestito per un altro anno da un commissario.

A Oristano, quindi, sara' in corsa, per la prima volta il Movimento 5 Stelle, con la candidata a sindaco Patrizia Cadau, psicopedagogista, finita nei giorni scorsi sui giornali nazionali per una vecchia foto che la ritraeva con una pistola colt in mano, attenzione mediatica fortemente contestata dai grillini che hanno parlato di "strumentalizzazione".

L'altra novita' e' la presenza del raggruppamento civico del regista Filippo Martinez per anni stretto collaboratore del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Martinez e' sostenuto da tre liste e in una di queste sono candidati anche la scrittrice Barbara Alberti, oltre al cabarettista Benito Urgu. Il centrosinistra, invece, punta sull'assessore comunale uscente Maria Obinu, sostenuta dal suo partito, il Pd, e da Partito socialista, Psd'Az e tre civiche.

Nel centrodestra alleanza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, Riformatori sardi e due civiche per sostenere l'ex vicesindaco di Oristano Andrea Lutzu, di Forza Italia, consigliere di minoranza uscente. Il medico Vincenzo Pecoraro, in passato assessore comunale, e', invece, il candidato di una coalizione che riunisce il Partito dei sardi, l'Udc e due liste civiche.

Infine, la candidatura a sindaco di Anna Maria Uras, ex dirigente del Pd, sostenuta da una lista civica in cui sono confluiti anche alcuni simpatizzanti del nuovo movimento Articolo 1.