Tutto è pronto per l'Ottava edizione di Canti dall'Ortobene in programma il 27 Febbraio al Teatro Eliseo di Nuoro alle 20.30. Il coro Ortobene e il suo direttore, dopo la settima edizione dedicata al canto lirico con la presenza del tenore nuorese Piero Pretti presenta un nuovo progetto.

Quasi un ritorno a su connottu! Il titolo come sempre molto emblematico racconta di una serata all'insegna della coralità di ispirazione popolare inserita in un copione brillante e divertente “da zia Tatana Faragone: ed è subito coro…” Lo spettacolo, scritto e diretto da Alessandro Catte è ambientato in una Nuoro del 1920.

Mastru predischedda, maestro di scuola elementare e valente musicista, guiderà un gruppo di avventori presso s'iscopile di Zia Tatana, per l’occasione ricostruito nel palco del teatro. Con lui l'innamorato Larentu e numerosi amici pronti a divertirsi alle spalle del povero Predu Chirone, il cancelliere del tribunale di Nuoro.

Una giovanissima Jubannedda e una sconcertata zia Tatana dovranno sopportare questo gruppo di uomini che a tarda serata accoglieranno gli amici di Sassari pronti a unirsi a loro nel canto e nella festa improvvisata.

Il richiamo alle origini del nostro modo di fare coro è evidente. Per una serata i personaggi descritti nel brano “Zia tatana Faragone” (scritto proprio da mastru predischedda) rivivranno cosi come quel Larentu e Jubannedda presenti in sa Cozzula prenderanno vita mostrando le difficolta del loro amore. Il divertimento è assicurato!

PERSONAGGI E INTERPRETI:

Mastru Predischedda: Salvatore Piredda

Predu Chirone: Antonello Ganadu

Zia Tatana Faragone: Vittoria Marras

Larentu: Marco Moledda

Jubannedda: Gonaria Delogu

Sassarese: Tore Bulla

Voce narrante: Gavino Poddighe

Avventori:

CORO GRAZIA DELEDDA diretto da Giampaolo Selloni;

AMICI DEL CANTO SARDO di Sassari diretti da Tore Bulla;

CORO ORTOBENE diretto da Alessandro Catte;