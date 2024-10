Il Presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU), Bernardino Pusceddu, in vista della prossima visita in Sardegna prevista il prossimo 7 ottobre, ha espresso il desiderio di visitare la città di Nuoro, con l’obiettivo di avviare una collaborazione tra le imprese sarde del centro Sardegna e le imprese ungheresi.

Durante il soggiorno a Nuoro, il Presidente Pusceddu desidera incontrare alcune aziende sarde, che operano in particolare nei seguenti settori: produzione di carne (allevamento, lavorazione, trasformazione); coltivazione di ulivi e produzione di olio d’oliva; altri settori di eccellenza del territorio. Il Presidente sarà accompagnato da tre sottosegretari di Stato del governo ungherese. La missione ha l’obiettivo di creare ponti tra il mondo imprenditoriale italiano e quello ungherese.

“Siamo onorati di accogliere la visita del Presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU). Questa visita rappresenta un'opportunità per avviare nuove collaborazioni tra imprese sarde ed ungheresi, un ulteriore passo verso l'internazionalizzazione delle nostre eccellenze produttive – afferma il Presidente della CCIAA di Nuoro, Agostino Cicalò – Siamo convinti che il dialogo e lo scambio rafforzeranno i legami tra i nostri territori, creando opportunità di crescita economica e sviluppo per entrambe le realtà grazie ad un proficuo rapporto di cooperazione”.