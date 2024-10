Ognuno ha il suo dolore, è vero, ma ci sono dolori che più di altri lo diventano di tutti.



Gianluca che esce una mattina di casa per andare a scuola, come milioni di ragazzi della sua età, e tre colpi di fucile pongono fine ai suoi sogni, gli stessi che hanno i milioni di ragazzi della sua età.



Stefano che esce una sera di casa per andare incontro alla vita e non ritorna mai più.



Due famiglie piegate dallo strazio.



Due comunità colpite al cuore.



Due lutti di tutti.



Ognuno ha il suo dolore, è vero, come ognuno ha la sua storia, ma quanta ingiustizia ancora si deve consumare sotto questo cielo?



Si può morire più volte in una vita sola. Carmela era già stata uccisa un anno fa, quando ha capito che il rumore della chiave nella serratura della porta di casa non lo avrebbe più sentito, quando ha capito che non avrebbe più sorriso in risposta al sorriso di suo figlio.



Ieri Carmela è morta per la seconda volta, di un male che si è aggiunto all'altro male.



Ha creduto nel 'miracolo' di riabbracciare il suo Stefano, raccontandosi ogni giorno la stessa bugia.



Poi ha smesso di 'sopravvivere' e il suo viso soltanto adesso è tornato di un sereno colore.



"Stefano" è l'ultima parola che ha sussurrato nelle nebbie dell'agonia.



E se il suo Stefano è davvero altrove, finalmente lo ritroverà, ma non avrà pace nemmeno li se le persone che ama quaggiù continueranno a vivere nell'insopportabile e disumana condizione di non sapere dove sia.



Ognuno ha il suo dolore e il dolore trova spazio nel silenzio.