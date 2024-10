«Kebàb, in àrabu cheret nàrrere “petza arrustida”, a su sòlitu de angione, boe, berbeghe o puddu, cotu in s’ispidu verticale»: è uno degli slogan pubblicitari in limba messi in giro da Andrea Ruju il Rosso. Carne alla brace e piatti di pesce, come madre natura sarda vuole, oppure gnocchetti sardi alla bolognese o risotto alla marinara, gamberi alla vernaccia o vitello alla piastra. Ma anche kebàb, naturalmente...