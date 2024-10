Via alla prima macchina che dalla 554 permette di arrivare a Mulinu Becciu e Selargius e poi ai maggiori ospedali di Cagliari. L’annuncio è del consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello, che dice: “Il progetto riunisce i tre finanziamenti per un importo di 5milioni e 250 mila euro – dice - consiste nella realizzazione di un nuovo accesso dalla ss. 554 verso il quartiere di Su Planu – Mulinu Becciu con la realizzazione di una strada complanare che corre parallela all’arteria e collega la via Ticca con la via Piero della Francesca. Comprende 5 rotatorie, tutti i sotto servizi, acqua, luce, fogne bianche e nere, illuminazione led, marciapiedi zone verdi.

L'accesso dalla ss. 554 al quartiere Su Planu – Mulinu Becciu avverrà utilizzando la corsia di decelerazione che consente attualmente l'ingresso alla via Ticca. In corrispondenza dell'incrocio con la Via Ticca e' stata realizzata una rotatoria di tipo compatto. Dalla rotonda ci si potrà re-immettere sull'asse principale utilizzando l'attuale corsia di accelerazione il cui adeguamento sarà di competenza dell'Anas oppure si potrà accedere al quartiere di Su Planu – Mulinu Becciu attraverso la strada complanare all'asse principale – conclude Fabrizio Marcello - che consente di collegare la rotatoria in progetto con la via Piero della Francesca”.

