Sarà Trinità d' Augultu , paese del Sassarese, a ospitare oggi una delle tappe del tour 'A Manu Tenta ' ; seguiranno le piazze di Chiaramonti il ​​10 agosto e l'11 di Dorgali . Il 12 agosto il Festival si sposterà nel Comune di Ossi , mentre il giorno di Ferragosto sarà presente a Stintino . Per la seconda parte del mese si andrà nel nord dell'Isola a La Caletta il 16 ea Santa Teresa il 17, per concludere poi a Nuoro il 18 agosto.

'A Manu Tenta ' in tour , Festival internazionale per gli appassionati del folclore e non solo riconosciuto anche dalla Camera di commercio di Sassari - ottenendo l'inserimento al programma ' Salude e trigu ' - , è giunto ormai alla sua 25^ edizione .

Protagonisti della manifestazione saranno i gruppi esteri Perù, Bolivia, Slovacchia e Argentina ei gruppi folk della Sardegna, grazie al Gruppo folk San Giorgio di Usini, promotore dell'evento che stringe la mano alla danza e tradizioni dei popoli.

" Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ogni anno dimostra quanto realmente tengono alla rassegna folcloristica e in particolare a tenere unito il nostro gruppo. Si tratta di un impegno mosso dalla sola passione sfrenata per le tradizioni e dalla voglia di farci conoscere in tutto il mondo " , ha sottolineato il Presidente del Gruppo folk, Gavino Piras , sul Festivale che quest'anno ha preso il via s abato 5 agosto a Usini in concomitanza con la sagra degli Andarinos organizzata dalla Proloco .