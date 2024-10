“Intendere il vino come volano di sviluppo: questa consapevolezza favorirà la crescita culturale ed economica del nostro territorio”. Parola dell’Associazione Mamojà, organizzatrice della manifestazione Notte Nighedda, che si terrà a Mamoiada la notte del 30 aprile e durante la quale gli artigiani del vino mamoiadino apriranno le proprie cantine ai visitatori che potranno così assaporare il loro celebre nettare.

“Parola d’ordine: collaborazione – spiegano gli organizzatori – crediamo che sia giunto il momento di condividere esperienze, collaborare attivamente affinché tutto il territorio cresca. Finalmente abbiamo capito che solamente quando l’ultimo vincerà allora potremmo dire di aver vinto veramente”.

La manifestazione si articolerà in quattro diversi momenti. Alla presentazione del video del brano Soleanima del Gruppo BBrothers e Gigi Camedda, che si terrà alle 15.30 nella Palestra Comunale, seguirà alle 16.30 un convegno dal titolo “Mamoiada, un territorio di vino” al quale prenderanno parte esperti del settore come Gianni Fabrizio, curatore della rivista Gambero Rosso, ed Elisabetta Falchi, Assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna.

Alle 19.30 sfileranno per le vie del centro barbaricino i Mamuthones e Issohadores dell’Associazione Turistica Pro Loco, immancabili protagonisti di una serata sulle orme della storia e della tradizione. Le figure gravi e ancestrali dei Mamuthones appesantiti da sa garriga, verranno accompagnati dagli Issohadores in un rito senza tempo che non smette mai di stupire.

A partire dalle ore 21 e per tutta la notte, poi, le dieci cantine professionali e quelle degli hobbysti (circa settanta) accoglieranno i numerosi avventori i quali potranno immergersi nei sapori e nei profumi propri dell’arte della viticoltura e vinificazione.

Con l’appuntamento di Notte Nighedda, destinato a diventare un classico, si preannuncia un vero e proprio successo per l’Associazione Mamojà e per l’intera comunità mamoiadina. Gli organizzatori commentano: “Siamo una grande squadra e vogliamo tracciare il solco di una nuova e moderna visione delle cose”.

