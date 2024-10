A Cagliari un corso per formare nuovi Wedding Planner, e trasformare una passione in una vera e propria professione. Ad organizzarlo la “Oggi Sposi & Events”, azienda con esperienza ultra decennale specializzata in Luxury e Destination Wedding e nella pianificazione e nella gestione di qualsiasi evento nuziale, in collaborazione con “Shardana Tourism Lab”, società che si occupa di promozione e comunicazione.

A Cagliari il 24, 25 e 26 febbraio: lezioni teoriche e pratiche dedicate alla formazione specialistica della figura lavorativa più ricercata e in voga del momento.

Tra gli argomenti trattati si spazia dalle modalità pratiche per coordinare l’evento nuziale, fino alle caratteristiche di tutti i servizi di terzi che il wedding planner offre ai suoi clienti, per arrivare alla gestione della comunicazione verso il cliente e alla promozione della propria attività. Previste anche sei ore di seminario.

Al termine del corso i partecipanti avranno una visione completa della complessa figura del wedding planner e degli strumenti che servono per poter intraprendere la professione nel migliore dei modi. Inoltre avranno acquisito delle competenze pratiche grazie alle ore di laboratorio.

"Crediamo fortemente che la condivisione della conoscenza sia un elemento importante per la crescita di un territorio – spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, di Oggi Sposi & Events, e Delia Cualbu di Shardana Tourism Lab - Ecco perché abbiamo unito le nostre competenze e deciso di portare le nostre esperienze professionali a disposizione di coloro che desiderano avvicinarsi a una delle professioni più ambite e affascinanti che ci siano, quella del Wedding Planner. Una figura che ha l'arduo compito di avere tra le mani il giorno più importante di una coppia. Essere Wedding Planner significa avere competenze trasversali che vanno dalla completa gestione burocratica fino alla realizzazione dell'evento in ogni suo aspetto, passando per un'impeccabile comunicazione. Un compito che richiede impegno e fatica. Non è per tutti, questo è vero, ma con il giusto approccio si può iniziare bene costruendo le basi del successo".

Dalla teoria alla pratica immediata. È il caso di Yasmin, giovane corsista che presso la Oggi Sposi & Events ha frequentato tutti i livelli di formazione, da quello base fino al corso di Luxury Wedding. “Grazie alla formazione con la Oggi Sposi ho potuto collaborare con loro per alcuni eventi – racconta Yasmin - l’ultimo dei quali è stato il matrimonio dell’artista sardo Bob Marongiu: un’esperienza entusiasmante e di grandissimo valore”.

Programma

Wedding Planner start Up:

Attraverso una solida base teorica, tra marketing e gestione dell'evento, il corso formativo sviluppa tutte le tematiche legate a que