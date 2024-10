Sarà Silvano Vargiu il protagonista della quinta e sesta serata di Pastorale del Turismo 2024.

La kermesse estiva targata Diocesi di Lanusei e di Nuoro sceglie uno spettacolo per rendere omaggio al bomber rossoblù che con il numero 11 ha incantato e stregato generazioni di tifosi, quel Gigi Riva diventato emblema dell’umiltà, dell’attaccamento alla maglia, dei valori umani e sportivi, oltreché della bravura calcistica messa a disposizione di tutta una squadra, regalando la gioia dello storico scudetto del Cagliari: “Giggiriva”.

Come ogni serata, anche quella che vede sul palco l’attore Silvano Vargiu, in compagnia di prestigiosi ospiti, è perfettamente in linea con il tema dell’anno della Pastorale: Avere cuore.

Primo appuntamento lunedì 19 agosto, presso l’Area Fraterna a La Caletta di Siniscola, in replica martedì 20 agosto all’Anfiteatro Caritas di Tortolì. Ore 21:30.

Ingresso libero e in diretta su Sardegna Live (sul sito www.sardegnalive.net, canale YouTube e Facebook) per consentire a tutte le persone che lo desiderano di non perdersi nemmeno una serata.

A partire dalle 21 il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità della diocesi. Oggi, lunedì 19 agosto, sarà la volta di Onifai.

Silvano Vargiu - Attore e regista nato a Goiania (Brasile) il 7 gennaio 1978. Laurea in Lettere con indirizzo spettacolo alla Sapienza di Roma. Frequenta numerosi laboratori e seminari di recitazione. Dal 2014 a oggi ha approfondito le sue conoscenze sulla recitazione cinematografica con il maestro Michael Margotta e con l’attore Daniel Caltagirone. Come attore e regista realizza diversi spettacoli e conduce numerosi seminari e laboratori teatrali. Nel 2007 fonda, insieme ad Antonio Marras, la compagnia Cantieri d'Arte-Teatro della Chimera, di cui è direttore artistico.

Lo Spettacolo. “GIGGIRIVA. Cuore Rosso Blu” - Lo spettacolo nasce con l’intento di omaggiare la figura del grande campione Luigi Riva, ma soprattutto con la volontà di raccoglierne la preziosa eredità umana, per poterla trasmettere alle nuove generazioni. Riva è stato un uomo dal grande cuore: grande esempio di dedizione e attaccamento a una maglia, a una terra e a un popolo, con un’integrità morale che lo ha contraddistinto sia nei campi da calcio che nella vita. In un mondo, come quello di oggi, che tende a mercificare ogni cosa, e che sembra spesso perdere completamente ogni integrità etica e morale in completa adorazione e asservimento al “dio denaro”, pensiamo che le scelte di vita dell’uomo Riva possano far riflettere noi tutti e servire soprattutto da esempio per le nuove generazioni.

Lo spettacolo ripercorre le epiche imprese di “Rombo di tuono”, intrecciandole a ricchi e divertenti aneddoti sulla sua vita. Il racconto dell’attore Silvano Vargiu è accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo dal musicista Mauro Aresu, con la collaborazione tecnica di Francesca Nieddu. Durata: 45-50 minuti circa.