Una vera e propria "strage di gatti", così il consigliere comunale Marcello Polastri ha definito quanto sta avvenendo nei parchi di Sant’Elia e di Terramaini, dove sono state segnalate numerose aggressioni da parte di cani non proprio teneri nei confronti dei felini.

"Non va per niente bene. C'è un limite a tutto. Se dovessero aggredire chi gioca o chi frequenta i parchi, sarebbe ancor più grave - commenta Polastri, che ha quindi deciso di contattare le forze dell'ordine - per queste ragioni ho spedito un esposto a chi di competenza corredato da una istanza urgente e dettagliata, con allegata relazione e numerose foto. Prevenire è sempre utile e saggio".

Polastri ha anche espresso piena solidarietà a tutte le persone "che si prendono cura a proprie spese del benessere animale e sono disperati/e per la continua aggressione delle colonie feline regolarmente registrate. Sentono le loro legittime aspettative disattese e ignorate".