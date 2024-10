"Cappellacci? Chiamatelo Franco, io lo chiamo così perché mi rompe le scatole tutti i giorni con la zona franca!". Così esordisce Silvio Berlusconi, alla Fiera Campionaria di Cagliari, in apertura dell'atteso appuntamento di campagna elettorale in sostegno della candidatura di Ugo Cappellacci a Presidente della Regione Sardegna.

E' arrivato con due ore di ritardo rispetto al previsto, la pioggia caduta su Roma in questi giorni ha creato non pochi problemi di viabilità anche aerea.

"Ricordo ancora la campagna elettorale di 5 anni fa, proprio qui, alla Fiera di Cagliari, che ci portò alla vittoria." ha commentato Berlusconi.

Quello andato in scena a Cagliari, davanti a 2.500 persone, è un incontro tutto berlusconiano: politica, barzellette e gag.

Il Cavaliere ha scherzato anche sulle foto pubblicate da un giornale inglese che lo hanno mostrato più invecchiato e senza trucco «Ho chiesto alle ragazze di Forza Silvio di venirmi a mettere le mani addosso, sulla mia faccia, perchè ho chiesto a un signore di fotografarmi e di rappresentarmi come sarò a 90 anni, e invece hanno pubblicato quelle foto come se fossero di oggi. Qualche ruga c’è - ha concluso l’ex premier - ma i miei 80 anni li porto bene...».

Anche Cappellacci ha ricordato la campagna elettorale del 2009 "Oggi per me è un giorno speciale. Il pensiero non può che andare a 5 anni fa. Ho lo stesso carico di emozione di allora. Il sentimento nasce dal fatto che siamo arrivati a un bilancio importante. Sono vent'anni che gli italiani riconoscono in noi i valori della famiglia e dell'impresa. Questo perché abbiamo avuto un leader straordinario come Silvio Berlusconi".

Lobby europee, banche, viabilità, continuità territoriale e zona franca. Questi i temi dibattuti a Cagliari anche dagli altri rappresentati regionali di Forza Italia. Hanno preso la parola Salvatore Cicu, Emilio Floris, Settimo Nizzi, Pietro Pittalis, Mariano Delogu, Carmelo Porcu, Piergiorgio Massidda, Fedele Sanciu e Piero Testoni.