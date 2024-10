Ottantotto anni: questa l'età di un uomo arrestato a Gallico, in provincia di Reggio Calabria, per aver appiccato un incendio a una palazzina nella notte fra sabato e domenica.

L'anziano è stato ristretto ai domiciliari. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni vicine, per i carabinieri è stato facile rintracciare il responsabile Nelle riprese si vede l'uomo con il volto coperto e passo claudicante; l'anziano aveva oscurato le telecamere con vernice nera prima di dare fuoco alla saracinesca di un garage.

L'incendio si è propagato rapidamente, causando l'esplosione di un'auto parcheggiata e devastando il piano terra dell'edificio. La coppia di anziani che viveva nello stabile è fortunatamente uscita indenne dall'abitazione.

L'uomo, già noto per simili episodi, è stato immediatamente riconosciuto dai carabinieri. Nella sua abitazione è stato trovato il materiale utilizzato per appiccare l'incendio mentre sulle sue mani sono state trovate tracce della vernice nera utilizzata per oscurare le telecamere.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, all'origine del gesto vi sarebbero dissidi pregressi con il proprietario dell'immobile.