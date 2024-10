Sardegna Live

Si è tenuta a Sassari, domenica 24 maggio, la 66^ edizione della Cavalcata Sarda che ha visto sfilare per le vie del centro cittadino migliaia di figuranti in costume a piedi e a cavallo. Una grande festa di popolo le cui immagini sono state raccolte da Sardegna Live in un album ricchissimo e accessibile a tutti!