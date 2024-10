Ha riscosso un grande successo l’iniziativa intrapresa dal Sistema Bibliotecario Territoriale Barbagia Mandrolisai che, nell’ambito della valorizzazione del territorio, ha presentato un cd di una raccolta fotografica estratta dall’archivio di don Delio Cabiddu.

Tutto cominciò nel Maggio del 2014 quando don Ignazio Cabiddu, fratello di don Delio, fece una donazione al Comune di Meana Sardo di circa 5000 fotografie raccolte in 25 album, le quali sono state digitalizzate e catalogate tra marzo e agosto 2015 presso la Biblioteca Comunale grazie alla collaborazione della tirocinante Sara Manca. Le foto, dopo essere state suddivise in categorie tematiche, sono state copiate in un cd che raccoglie circa 3000 scatti della vita meanese, nei 40 anni di permanenza di Don Delio. Il cd è stato distribuito mediante il crowdfunding al quale i meanesi hanno risposto più che positivamente contribuendo all’acquisto di nuovi documenti (libri, cd e dvd) per la Biblioteca Comunale di Meana Sardo.

Troppo piccolo il Centro di Aggregazione Sociale “Domo de Molinu”, adibito per la presentazione del cd, che ha potuto ospitare solo una piccola parte del gran numero di meanesi accorsi per l’occasione. Alla presentazione sono intervenuti il Presidente della Comunità Montana Gennargentu Angelo Nocco, il Vicesindaco del Comune di Meana Sardo Bartolomeo Contini, don Ignazio Cabiddu, l’attuale parroco di Meana don Patrizio Kuncewicz, il bibliotecario Mario Faedda, i collaboratori Sara Manca e Franco Marra.

Don Delio Cabiddu è stato per Meana un punto di riferimento socio-culturale, i meanesi, infatti, non si sono dimenticati di quanto fatto durante il suo mandato dedicandogli la piazza davanti alla Chiesa di San Francesco Saverio, da lui tanto amata.

Tra le varie opere realizzate da don Delio è necessario ricordare il Salone Parrocchiale, la Maglieria, la Scuola Materna gestita per 50 anni dalle amatissime Suore Mercedarie, la Colonia estiva a Santa Sofia, la sua attività come insegnante di francese, musica e religione nelle scuole medie inaugurate a Meana grazie anche al suo interessamento.