In onda su Sky la settima stagione di "4 Hotel" il celebre programma con protagonista Bruno Barbieri. Lo chef stellato viaggia nelle località più suggestive d'Italia alla scoperta delle strutture ricettive più blasonate: quattro albergatori competono fra di loro e valutano le strutture dei colleghi, ma il verdetto finale spetta proprio a Barbieri che coi suoi voti può confermare o ribaltare la classifica provvisoria. Location, camera, colazione, servizi e prezzo: questi i parametri per valutare la qualità complessiva della struttura, con la possibilità di esprimere un voto da 1 a 10 per ognuna delle cinque categorie. Per la settima puntata della stagione attualmente in onda lo chef stellato si dirige a Cagliari. Quattro, come detto, gli albergatori in competizione. In ordine di presentazione: Hotel Villa Fanny, di Lucina, un hotel 4 stelle lusso; Hotel Aristeo, di Luca, 3 stelle; Neko Boutique Hotel, di Mauro; L'Ambasciata Hotel de Charme, di Filippo.

Proprio con Lucina inizia il viaggio di Bruno Barbieri e degli albergatori, nella zona residenziale della città. Trattasi di un boutique hotel di 19 camere e un imponente giardino. Le attività proposte dalla struttura durante la puntata, una lezione per imparare l'arte millenaria dei bronzetti nuragici e la visita al Giardino Sonoro del celebre scultore Pinuccio Sciola. Al termine della permanenza questo il voto complessivo dato dagli albergatori: 92 (Location 18; Camera 20; Colazione 18, Servizi 16; Prezzo 20).

Per il secondo hotel in gara, Barbieri e gli albergatori si spostano nella zona del porto di Cagliari, sul lungomare del capoluogo: è l'Hotel Aristeo di Luca, struttura che si ispira proprio al mito di Aristeo, che introdusse in Sardegna l'arte dell'apicoltura, specialità a cui si ispirano il design dell'hotel e alcuni dei servizi in dotazione. Le proposte al di fuori della struttura: una visita guidata alle Saline di Cagliari e una degustazione di mieli sardi presso l'apicoltura convenzionata con l'hotel. Al termine dell'esperienza presso la struttura, l'hotel totalizza 96 punti (18 alla Location; 19 alla Camera; 19 alla Colazione; 20 ai Servizi; 20 al Prezzo).

La sfida si sposta nel cuore del centro storico di Cagliari, presso il boutique hotel di Mauro. Al suo interno dieci stanze e una cura particolare per il design. I servizi esterni proposti: trekking guidato presso la passeggiata panoramica di Cala Mosca e lezione di intreccio. Queste le valutazioni degli albergatori al termine del soggiorno: 16 alla Location, 13 alla Camera, 23 alla Colazione, 15 ai Servizi e 16 al prezzo, per un totale di 86 punti.

Ultima struttura in gara l'hotel di Filippo, situato nel cuore del quartiere Marina di Cagliari. Si tratta di una struttura costruite su mura antiche, risalenti al 1400 circa. Fra i servizi proposti dall'hotel il laboratorio "Fregula d'arte", lezione di cucina tipica sarda, e una visita guidata nel centro medievale del capoluogo con inclusa una lezione di tiro alla balestra. Ecco, complessivamente, il giudizio finale espresso dagli altri albergatori: 80 punti (Location 17; Camera 13; Colazione 14; Servizi 23; Prezzo 13).

Questa, dunque, la classifica parziale prima del verdetto finale: conduce l'Hotel Aristeo con 96 punti, a seguire l'Hotel Villa Fanny con 92, terzo il Neko Boutique Hotel con 86 e ultimo L'Amabasciata Hotel de Charme con 80. Dopo i voti espressi da Bruno Barbieri, lo chef ha confermato il primato dell'Aristeo, grazie all'assegnazione di 34 punti complessivi, nonostante quello recensito meglio sia stato Hotel Villa Fanny con 36, non sufficienti però a colmare il gap di 4 punti che separava le due strutture. Al Neko Barbieri ha assegnato 32 punti, mentre all'Ambasciata 30, confermando così quella che era la classifica parziale.

Per l'Aristeo un importante trionfo, valso numerosi premi: un anno di Sky business per le camere; 4mila euro per l'acquisto di software Zucchetti per digitalizzare la gestione dell'hotel; un forno elettrico professionale digitale offerto da Chef Line; un kit "Riposa al top" di Caleffi. "E' stato bellissimo vincere e conoscere tutti gli altri albergatori. Dedico questa vittoria a tutto il nostro staff", commenta soddisfatto Luca, proprietario della struttura.