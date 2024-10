Quando penso al 2023 mi vengono in mente due immagini. La prima è quella del Big Bang, un’esplosione di energia che da vita a un nuovo mondo, a una nuova creazione. La seconda, un germoglio, la manifestazione di tale creazione, che concentra in sé tutte le informazioni e il potenziale del futuro.

Questo nuovo anno è questo, un grande, poderoso inizio di qualcosa che possiamo solo intuire e che darà forma, struttura e colore ai prossimi anni.

Siamo tutti chiamati a metterci al centro della nostra vita, ad occupare il posto che ci corrisponde per diritto, afferrare ben strette le redini e agire. In altri termini, assumere la leadership della nostra esistenza, capire bene chi siamo e cosa vogliamo e realizzarlo in coerenza, allineando la testa e il cuore. Sul nostro cammino incontreremo Chirone, che si unirà a Giove nel suo transito nel segno dell’Ariete, segno in cui è entrato lo scorso 20 dicembre e che da inizio a un lungo ciclo di dodici anni. Dovremo fare i conti con la paura di fallire, di sbagliare, di non farcela, con la nostra vulnerabilità e in questo passaggio diventeremo più forti, più veri, più coraggiosi. Sarà un’occasione di guarigione immensa che ci darà anche la misura di come le nostre relazioni stanno cambiando, diventando più autentiche, libere e sincere.

Ma il ciclo di Giove non è l’unico inizio che ci attende quest’anno. Saturno e Plutone, anche loro, a marzo inizieranno un nuovo viaggio e noi con loro: il primo nei Pesci, il secondo in Acquario.

Saturno nei Pesci, dove resterà per i prossimi due anni e mezzo, ci ricorda che i sogni tessono la realtà, che siamo Coscienze eterne incarnate in corpi fisici e che, come umanità abbiamo bisogno – e deciso – di ricordarlo ora. Ci educa alla spiritualità, a riconoscere lo spirito, la coscienza, in ogni cosa e a portare questa percezione in ogni azione quotidiana. Ci insegna a viverci uniti, corpo e spirito, come individui, ma anche come società, a viverci come UN@.

Se a questo aggiungiamo Plutone in Acquario, il gioco è chiaro. L’ultima volta che Plutone ha transitato il segno dell’Acquario, molte teste sono volate e grandi salti evolutivi sono stati fatti! La Rivoluzione Francese, la Rivoluzione di Haiti, la Guerra di Indipendenza degli USA, insieme alla Rivoluzione Industriale, sono solo alcuni esempi di un movimento energetico di liberazione e cambiamento che questo astro provoca nell’undicesimo segno zodiacale. Una rivoluzione che ci auguro che questa volta sia di COSCIENZA. Plutone in Acquario è l’attivatore di un grande, grandissimo potenziale finora sopito e presente in ognuno di noi. L’impossibile diventa possibile con questo transito che, ne sono sicura, trasformerà profondamente le nostre vite nei prossimi venti anni.